12日夜、ユナイテッド航空の旅客機が関西空港に緊急着陸したことを受け、運輸安全委員会による調査が始まりました。12日夜、成田発セブ行きのユナイテッド航空32便で貨物室から火が出たとのメッセージが表示され、関西空港に緊急着陸しました。乗客・乗員142人全員が緊急脱出しましたが、乗客5人が打撲などのケガをしました。国交省は、重大インシデントに認定し、13日午後5時半ごろ運輸安全委員会の調査官2人が現地入りして調査を