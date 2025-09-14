「Ｕ１８Ｗ杯・２次リーグ、日本６−５パナマ」（１２日、沖縄セルラースタジアム那覇）２次リーグが行われ、日本は延長九回タイブレークの末、パナマに６−５でサヨナラ勝ちし、２次リーグ１試合を残して無敗で決勝進出を決めた。韓国に勝った米国と１４日に頂点を争う。延長八回に４点を勝ち越されたが、阿部葉太外野手、奥村凌大内野手、為永皓内野手（いずれも３年・横浜）の３連続適時打で追い付き、九回１死満塁から岡部