20日に放送される日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』(毎週土曜22:00〜)の出演アーティストが発表された。(左から)岸優太、平野紫耀、神宮寺勇太最多出演5回目となるNumber_iが登場。今年上半期のデジタルアルバムランキング1位を獲得した彼らの今年の活躍を振り返る。また、3人がプライベートで行ったテーマパークでのエピソード、岸優太の「◯◯デビュー」など、初出し情報が続々と明かされる。そして、最新曲「Numbers Ur Zone