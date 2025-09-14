気象台は、午前0時31分に、洪水警報を夕張市、岩見沢市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・夕張市、岩見沢市に発表 14日00:31時点石狩地方では、土砂災害や暴風に警戒してください。石狩、空知、後志地方では、低い土地の浸水に警戒してください。空知、後志地方では、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■夕張市□洪水警報【発表】14日明け方にかけて警戒■岩見沢市□大雨警報・