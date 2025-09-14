気象台は、午前0時28分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を大田市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を雲南市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】島根県・大田市に発表 14日00:28時点東部、西部では、14日昼前まで土砂災害に、14日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。東部では、14日明け方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■松江市□大雨警報・土砂災害・浸水14