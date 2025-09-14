[9.13 プレミアリーグ第4節 ボーンマス - ブライトン]ブライトンのMF三笘薫が13日、プレミアリーグ第4節のボーンマス戦で今季初ゴールを決めた。1点ビハインドで折り返した後半3分、MFヤンクバ・ミンテのクロスをファーサイドからヘディングシュート。前半にチームのチャンスが限られていた中、ヘディングシュートで試合を振り出しに戻してみせた。昨季はプレミアリーグで10得点を記録。日本代表活動後の初戦で今季初ゴール