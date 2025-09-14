ボーンマス戦で今季初ゴールを挙げたブライトンの三笘薫＝13日、英ボーンマス（StevenPaston/PA提供、AP＝共同）【ボーンマス（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで13日、ブライトンの三笘薫はアウェーのボーンマス戦にフル出場し、0―1の後半開始早々にヘディングシュートで今季初ゴールを挙げた。チームは1―2で敗れた。