◆プレミアリーグ▽第４節ボーンマス―ブライトン（１３日、バイタリティー・スタジアム）開幕から１勝１分け１敗のブライトンは敵地でボーンマスと対戦。日本代表ＭＦ三笘薫（ブライトン）が０―１で迎えた後半３分、今季初得点を決めた。右からのクロスに対し、三笘はファーサイドでヘッドで合わせ、同点ゴールを決めた。試合はその後、ホームのボーンマスが後半１６分、セメンヨのＰＫで勝ち越し、ブライトンは１―２と