陸上・世界選手権第１日（１３日・国立競技場）――女子１万メートルでは広中璃梨佳（日本郵政グループ）が３１分９秒６２で６位に入り、２大会連続の入賞を果たした。観衆の熱狂、最高潮に観衆の熱狂を力に激走した。女子１万メートルで広中が６位入賞。周回ごとにスタジアムのボルテージを上げさせる、圧巻の走りだった。外国勢がスローペースで入ると８００メートル付近で先頭に立ち、ぐいぐい引っ張った。物おじしない積