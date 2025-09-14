ボートレース宮島の「ルーキーシリーズ第１６戦第１１回スカパーＪＬＣ杯」が１４日に開幕する。津田陸翔（２４＝広島）の相棒は２連率３７％の６７号。４節前には渋谷明憲が宮島初Ｖを達成している好調機だ。「取り付けを０度からマイナスに下げて乗ったらターン回りの感じが良かった。伸びも前検としては合格点。悪いところがない感じですね」と水準超えのエンジンパワーを感じ取っていた。地元開催となる次節のＰＧ?「ヤ