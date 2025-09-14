ボートレースからつの「第１６回虹の松原カップ」が１４日に開幕する。中村有裕（４５＝滋賀）は３節前に地元びわこのお盆シリーズでＶ。馬場貴也、守田俊介、丸野一樹ら主力が参戦していたハイレベルな大会で優勝という最高の結果を残した。その後も２節前の桐生で準Ｖ、前節のびわこでは準優進出と好リズムをキープしている。２０２６年前期適用勝率も１３日現在で６・３８とＡ１復帰ペースだ。「出来過ぎ。初心に帰って頑