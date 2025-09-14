◆第２４９回英セントレジャー、Ｇ１（９月１３日・ドンカスター競馬場・芝２９１０メートル、重）英国クラシック３冠の最終戦に７頭が出走し、スカンジナビア（牡３歳、愛・エイダン・オブライエン厩舎、父ジャスティファイ）が１番人気に応え、Ｇ１連勝（重賞は３勝目）を飾った。今回はトム・マーカンド騎手＝英国＝と６戦ぶりのコンビ。Ａオブライエン調教師は３年連続９度目の勝利となった。スカンジナビアは道中は２番手