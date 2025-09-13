◆ウエスタン・リーグソフトバンク12―0くふうハヤテ（13日、タマスタ筑後）ソフトバンクの育成ドラフト4位ルーキー、広瀬結煌内野手（18）＝千葉・市立松戸高＝が、公式戦初出場で初安打を放った。5回2死一塁で、一塁走者のダウンズと交代し、代走で途中出場。「結構緊張したけど、守備に入る時にはほぐれた」と語った。6回からは三塁の守備につき、先頭打者の三ゴロを丁寧にさばいた。打席は8回に初めて立った。初球は