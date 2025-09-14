アメリカのトランプ大統領はNATO=北大西洋条約機構の加盟国に対し、ロシアからの石油の購入を止めるよう要求しました。トランプ大統領は13日、SNSに「すべてのNATO加盟国がロシアからの石油購入を止めた時、私はロシアへの大規模な制裁を課す用意がある」と投稿しました。ウクライナ侵攻を続けるロシアへの制裁強化をめぐり、トランプ氏は12日にはプーチン大統領に対する「忍耐が限界に近づいている」と話しましたが、まずはヨーロ