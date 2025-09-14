1988（昭和63）年9月14日、長く阪神の4番を務め「ミスタータイガース」と呼ばれた掛布雅之選手が大阪市内で記者会見し、現役引退を表明した。けがに苦しみ「これ以上迷惑はかけられない」と33歳で決断した。79、82、84年と3度の本塁打王に輝き、85年は球団初の日本一に貢献。今年、野球殿堂入りした。