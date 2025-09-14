気象台は、午前0時10分に、大雨警報（浸水害）を恵庭市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・恵庭市に発表 14日00:10時点石狩地方では、土砂災害や暴風に警戒してください。石狩、空知、後志地方では、低い土地の浸水に警戒してください。後志地方では、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■岩見沢市□大雨警報・浸水14日明け方にかけて警戒1時間最大雨量50mm■美唄市□大雨警報