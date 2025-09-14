【BS12「日曜アニメ劇場」：「機動戦士ガンダムUC」episode 7】 9月14日19時～ 放送 ワールド・ハイビジョン・チャンネルは、BS12 トゥエルビの「日曜アニメ劇場」にてアニメ「『機動戦士ガンダムUC』episode 7」を本日9月14日19時から放送する。 「日曜アニメ劇場」では、アニメ化15周年を記念して「機動戦士ガンダムUC」全7話を8月24日から4週連続放送中。第4週目となる今週は