13日午後11時22分ごろ最大震度４の地震がありました。 鹿児島県内では、最大震度４を十島村で観測しています。 震源はトカラ列島近海で震源の深さは約10キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されています。 各地の震度は次のとおりです。 震度４ 鹿児島十島村中之島徳之尾 震度３ 鹿児島十島村口之島出張所 震度２ 鹿児島十島村中之島出張所 震度１ 中種子町野間 屋久島町小瀬田