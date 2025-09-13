第23回（9月13日放送）の“推し”「コジコジ」さくらももこ先生の漫画作品・キャラクター「コジコジ」今回深掘りする「コジコジ」は、「ちびまる子ちゃん」でおなじみのさくらももこ先生が描いた落書きから生まれたキャラクター。1994年から少女漫画雑誌「きみとぼく」で連載を始め、いまも少女漫画雑誌「りぼん」で不定期連載中の漫画作品だ。メルヘンの国で立派なメルヘン者（メルヘンもの）になるための学校に通いながら、自由