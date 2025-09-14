【その他の画像・動画等を元記事で観る】 10月8日リリースのReoNaの3rdアルバム『HEART』より、表題曲「HEART」が9月14日0時に先行配信開始。同日20時には「HEART」のMVがReoNaのオフィシャルYouTubeでプレミア公開される。 ■作詞作曲はハヤシケイ（LIVE LAB.） 「HEART」は、作詞作曲をハヤシケイ（LIVE LAB.）、編曲をRyo‘LEFTY’Miyataが手掛けた楽曲。 アルバムにはこの楽曲の他、TVアニメ『アークナイツ【