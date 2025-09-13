俳優・見上愛さんが大好きなアイスランドへ。注目が集まる彼女の素顔を追いかけます。ロケより前に現地入りした見上さんの本当のプライベートの様子も公開。アイスランドの土を使ってマイブームの陶芸にチャレンジ。見上さんが語った「楽しさを見出さずに仕事と向き合う」の意味とは？