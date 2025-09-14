マナー警察に怒→【漫画を読む】席を譲らない若者にブチ切れるお婆さんだが…!?残暑が厳しい9月はお家でのんびり漫画三昧？本稿では2025年上半期にバズった漫画を紹介。学生時代から漫画を描いているのぞみわたるさん(@nozomiwataru)は、SNSやブログを中心に作品を公開している。2024年9月現在も定期的に投稿している「のぞみわたるのギャグ漫画」は、シンプルな描写ながら、思わずくすっと笑ってしまうような作品が人気を集めてい