パルコは、旗艦店の渋谷パルコ（東京都渋谷区宇田川町）をリニューアルし、9月中に18店をオープンさせる。2025年春から断続的に進めてきた大型リニューアルのクライマックスで、4階は半数の12店を刷新する。【こちらも】西武池袋本店、9月17日から地下食品フロアリニューアル41店が新登場へ9月にオープンする18店は1、3、4、5階に入り、合計売り場面積が約1,200平方メートル。1階は6月から改装のため休業し、3階に期間限定店