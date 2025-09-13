13日午後11時22分ごろ、鹿児島県十島村の中之島で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.4と推定される。各地の震度は次の通り。震度4＝中之島（鹿児島）▽震度3＝口之島（鹿児島）▽震度2＝中之島支所（鹿児島）▽震度1＝屋久島（鹿児島）など