13日、長崎市で大型トレーラーが橋の欄干を突き破る事故があり運転手の行方が分からなくなりました。付近の海上で、男性の遺体が発見され、警察が関連を調べています。きょう午前3時頃、長崎市の女神大橋で大型トレーラーと乗用車が衝突。大型トレーラーは橋の欄干を突き破り、フロントガラスが割れ運転手の行方が分からなくなりました。事故からおよそ1時間半後、橋の近くの海上で長崎県諫早市のトラック運転手・田川慎二さん(50)