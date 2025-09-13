リヴァプールの公式Xでは、これまでに生で見た最高のフリーキックについて選手たちに質問している動画をポストした。多くの選手はプレミアリーグ第3節アーセナル戦でのドミニク・ソボスライの直接FKを挙げている。82分、0-0の場面でソボスライがシュートを沈め、リヴァプールに貴重な勝ち点3をもたらした。その他の回答をしたのが、フィルジル・ファン・ダイクとアンドリュー・ロバートソン。ファン・ダイクはリオネル・メッシがバ