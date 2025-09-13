プレミアリーグ第4節アーセナル対ノッティンガム・フォレストの一戦が行われた。ホームのアーセナルは新加入エベレチ・エゼとクリスティアン・モスケラが初先発。同じく今夏加入のピエロ・インカピエがベンチ入りを果たした。アウェイのフォレストは新監督アンジェ・ポステコグルーの初陣となる。7分、ファーストシュートはアーセナル。セットプレイのこぼれ球に反応したミケル・メリーノがボックス内からシュートを放つ。しかし、