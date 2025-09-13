アーセナルOBであるポール・マーソン氏はプレミアリーグ第4節の注目カードであるマンチェスター・ダービーを予想した。マンチェスター・シティのホームで行われるダービーであるが、マンチェスター・ユナイテッドの主力も何人か負傷しており、お互いにベストメンバーでは臨めない状況だ。それでも世界屈指の盛り上がりを見せるダービーへの注目度は高い。ユナイテッドは現在1勝1分1敗で9位、一方のシティは1勝2敗で13位と3試合を終