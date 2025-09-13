陸上・世界選手権第１日（１３日・国立競技場）――混合１６００メートルリレー決勝で日本（吉津、井戸、今泉、松本）は３分１７秒５３の８位入賞。予選では３分１２秒０８の日本新記録を樹立した。予選敗退から一転混合１６００メートルリレーで一時は「予選敗退」を受け入れ、悔し涙を浮かべた日本のメンバーが決勝の舞台で力走した。予選では従来の日本記録を３秒６３更新する３分１２秒０８をマークしながら１組５着。上位