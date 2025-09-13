中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京9月13日】中国商務部の報道官は13日、米商務省が12日に中国の複数の事業体を輸出規制対象リストに追加したことを受け、中国は必要な措置を取り、中国の事業体の合法的な権益を断固として守ると表明した。報道官は次のように述べた。米商務省が国家安全保障の概念を拡大し、輸出規制を乱用して半導体、バイオテクノロジー、航空宇宙、商業・貿易物流などの分野の中国の複