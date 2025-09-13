2025年9月12日(金)から12月12日(金)まで、大丸梅田店にて「ハリー・ポッター マホウドコロ POP-UP STORE」が期間限定オープンします。会場では秋にぴったりのストールやソックス、世界観あふれる雑貨まで豊富にラインナップ。さらに、購入金額に応じた特典も用意されているので、ファン必見のイベントです。魔法の世界を日常に取り入れて、心ときめくひとときを過ごしてみませんか？ ハリー・ポッ