◆ウエスタン・リーグソフトバンク12―0くふうハヤテ（13日、タマスタ筑後）ソフトバンクの育成2年目、佐倉俠史朗内野手（19）が、公式戦初安打を含むマルチ安打を放った。「8番一塁」でフル出場。2回無死一塁、ファウルで粘って7球目となる144キロの真っすぐを中前打とした。「詰まったけどセンターまで抜けてくれた」。3回は1死一塁で追い込まれながらもカーブを右手で右前に運んだ。「（2本とも）短打だけど、長