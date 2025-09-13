◆陸上世界選手権（東京・国立競技場）大会2日目の14日は女子マラソンからスタート。猛暑によるアスリートの健康と安全に配慮して当初予定よりも30分前倒しされ、7時30分号砲となる。日本勢は大学時代はサークルに所属していた異色の経歴で注目を浴びた成長著しい小林香菜（大塚製薬）、安藤友香（しまむら）、佐藤早也伽（積水化学）が2019年ドーハ大会以来となる入賞を目指す。100メートルは男女の準決勝と決勝が行われ