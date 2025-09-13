◆陸上世界選手権（13日、東京・国立競技場）開幕初日の混合1600メートルリレーは決勝が行われ、史上初の決勝進出を果たした日本（吉津拓歩、井戸アビゲイル風果、今泉堅貴、松本奈菜子）は3分17秒53で、8位に終わった。メンバーは午前の予選と同じだが、男子の走順を変更した。午前の予選では、3分12秒08の日本新記録で1組5位に。当初は全体9位だったが、2組でケニアが失格に。日本は全体8位となって繰り上がりで決勝進