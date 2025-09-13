中国商務省の庁舎【北京共同】中国商務省は13日、米国による対中国の半導体関連措置が差別的だとして、調査を始めると発表した。米国製の一部の集積回路（IC）に対する反ダンピング（不当廉売）の調査も始めるとしている。14日以降にスペインで閣僚級の貿易協議が控える中、中国側が米国に強い対抗姿勢を示した形だ。商務省によると、近年米国はIC分野で中国を対象に輸出規制措置などを課してきた。商務省報道官は13日、米側