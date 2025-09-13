ボートレース芦屋の「ＰａｙＰａｙ銀行賞」は１３日、４日間の予選が終了した。中田元泰（３９＝香川）は３日目を終えた時点で得点率８・３３の６位につけていた。予選ラストは８Ｒ２号艇。結果次第では予選トップ、準優１号艇ゲットの可能性もあったが、２コースからまさかの５着で一歩後退。５位での準優進出となった。それでも「１Ｍは踏み込みが浅かった。ペラ調整してピット離れは問題ない。足も伸び寄りで上位の次くら