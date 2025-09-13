◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）男子３５キロ競歩で３大会連続メダルを狙った川野将虎（旭化成）は、１８位だった。レース後、会場の四方に頭を下げると、突然、倒れ込み全身をけいれんさせた。すぐに車いすに乗せられ、医務室に運ばれた。この日夜に自身のインスタグラムを更新し、「まずレース後に熱中症で運ばれた件に関しては、その後医務室の大会スタッフの方々にスムーズに適切な処理をしていただいたお陰によ