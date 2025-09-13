◇明治安田J1リーグ第29節横浜M0―3川崎F（2025年9月13日日産スタジアム）横浜Mはホームで行われた川崎Fとの神奈川ダービーに0―3で敗れた。開始4分に自陣でDF角田がパスミス。相手DFにカットされて守備陣の裏にダイレクトでパスを通されて先制点を献上。後半11分には右CKの展開からMF喜田がボールを奪われて速攻を浴びた。DF鈴木が相手MF山本をペナルティーエリア内で倒して一発退場。相手FWエリソンにPKを決められて試合