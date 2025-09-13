１３日午後１１時２２分頃、トカラ列島近海を震源とする地震があり、鹿児島県十島村で震度４を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約１０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは４・４と推定される。