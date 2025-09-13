ソシエダは13日、ラ・リーガ第14節でレアル・マドリーと対戦する。日本時間午後11時15分のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、MF久保建英は今季初めてベンチスタートとなった。日本代表戦での負傷や疲労が考慮されたとみられる。久保は今月上旬、アメリカで行われた日本代表活動に参加。6日のメキシコ戦(△0-0)で69分間プレーした後、続く9日のアメリカ戦(●0-2)はメキシコ戦で痛めていた足首の状態も踏まえ、