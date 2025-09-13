【プレミアリーグ第4節】(エミレーツ スタジアム)アーセナル 3-0(前半1-0)N・フォレスト<得点者>[ア]マルティン・スビメンディ2(32分、79分)、ビクトル・ギェケレシュ(46分)<警告>[ア]リッカルド・カラフィオーリ(61分)[N]ネコ・ウィリアムズ(78分)観衆:60,167人└スビメンディが豪快移籍後初弾含む2発!! アーセナル、監督交代N・フォレストを3発撃破…ウーデゴーアが負傷交代