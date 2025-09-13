[9.13 プレミアリーグ第4節 アーセナル 3-0 N・フォレスト]プレミアリーグは13日、第4節を行い、ノッティンガム・フォレストをホームに迎えたアーセナルが3-0の完封勝利を収めた。前節リバプールに0-1で敗れて今季初黒星を喫したアーセナルは、FWカイ・ハバーツやMFブカヨ・サカ、DFウィリアン・サリバと主軸に負傷者が続出。開幕後に加入したMFエベレチ・エゼらを先発起用し、負傷から復帰したDFベン・ホワイトがベンチ入りを