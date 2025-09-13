[9.13 プレミアリーグ第4節](バイタリティ スタジアム)※23:00開始<出場メンバー>[ボーンマス]先発GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチDF 3 アドリエン・トリュフォーDF 5 マルコス・セネシDF 23 ジェームス・ヒルDF 44 V. MilosavljevićMF 7 デイビッド・ブルックスMF 8 アレックス・スコットMF 12 タイラー・アダムスMF 16 マーカス・タバーニアーMF 24 アントワーヌ・セメニョFW 9 エバニウソン控えGK 40 ウィル・デニスD