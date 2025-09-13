[9.13 プレミアリーグ第4節](シェルハースト パーク)※23:00開始<出場メンバー>[クリスタル・パレス]先発GK 1 ディーン・ヘンダーソンDF 5 マクサンス・ラクロワDF 6 マーク・グエヒDF 26 クリストファー・リチャーズMF 2 ダニエル・ムニョスMF 3 タイリック・ミッチェルMF 8 ジェフェルソン・レルマMF 10 ジェレミ・ピノMF 18 鎌田大地MF 19 ウィル・ヒューズFW 14 ジャン・フィリップ・マテタ控えGK 44 ワルテル・ベニテス