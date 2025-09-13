[9.13 ブンデスリーガ第3節](Europa-Park Stadion)※22:30開始<出場メンバー>[フライブルク]先発GK 1 ノア・アトゥボルDF 3 フィリップ・ラインハートDF 17 ルーカス・キュブラーDF 28 マティアス・ギンターDF 33 ジョルディ・マケンゴMF 6 パトリック・オスターハーゲMF 8 マキシミリアン・エッゲシュタインMF 19 ヤン・ニクラス・ベステMF 32 ビンチェンツォ・グリフォMF 44 ヨハン・マンザンビFW 9 ルーカス・ヘーラー控