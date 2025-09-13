[9.13 J1第29節 横浜FM 0-3 川崎F 日産ス]警戒されても勢いは止まらず、公式戦6試合連続ゴールを決めた。川崎フロンターレのMF伊藤達哉は8月16日のJ1第26節・アルビレックス新潟戦(△1-1)から今日まで約1か月間連続でゴール継続中。今節は利き足の右ではなく、逆足の左足でネットを揺らした。その勢いは試合開始から始まっていた。前半4分、後方のDFファン・ウェルメスケルケン・際からロングパスが飛ぶと、伊藤が反応して一気