[9.13 J1第29節 鹿島 3-0 湘南 メルスタ]待望の今季初ゴールが勝利を決定づけた。鹿島アントラーズは1-0で迎えた後半10分、MF樋口雄太の右CKがファーサイドに流れると、そこで待っていたDF濃野公人がこぼれ球を拾い、ゴール左斜め前から右足でフィニッシュ。ふわりと浮き上がる弾道で相手GKの頭上を超えるシュートを流し込んだ。昨季ルーキーイヤーで9得点を記録し、ベストイレブンに輝いた濃野だったが、今季は負傷による出遅