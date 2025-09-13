[9.13 J1Âè29Àá GÂçºå 1-0 ±ºÏÂ ¥Ñ¥Ê¥¹¥¿]¹ë²÷¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ëÃÆ¤¬¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î3Ï¢¾¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¸åÈ¾40Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤Ç¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿MF°ÂÉôÉ¢ÅÍ¤¬¥´¡¼¥ë±¦¼Ð¤áÁ°¤«¤éÉâ¤­µå¤Ë±¦Â­°ìÁ®¡£ÄãÃÆÆ»¤Î¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÆÍ¤­»É¤·¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²Æ¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥â¥ì¥ó¥Ù¡¼¥¯¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿°ÂÉô¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï½Ð¾ì7»î¹çÌÜ¤Ç½é¥´¡¼¥ë¡£»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÂÇ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¤¤¤´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¥³¡¼