気象台は、午後11時32分に、洪水警報を出雲市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を出雲市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】島根県・出雲市に発表 13日23:32時点東部では、14日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■出雲市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水14日明け方にかけて警戒3時間最大雨量60mm□洪水警報【発表】14日明け方にかけて警戒