【北京＝照沼亮介】中国商務省は１３日、米国から輸入される「アナログ半導体」を対象に反ダンピング（不当廉売）措置に向けた調査を始めると発表した。これに先立ち米商務省が１２日に複数の中国企業への輸出を制限すると発表したことへの報復措置とみられる。調査対象は、光や音などのアナログ信号を処理する半導体。自動車や産業用ロボット再生可能エネルギーの発電装置などに幅広く使われている。調査は、中国・江蘇省の